Сегодня, 29-й день месяца рабиаль-ахир (14 декабря), в резиденции Духовного управления мусульман РТ состоялось очередное заседание Совета казыев. Собрание прошло под председательством главного казыя Татарстана Джалиля хазрата Фазлыева. Приветствуя участников заседания, он остановился на одном из важных вопросов повестки дня – подготовке и издании обновленной книги татарских имен и перечислил требования к татарско-мусульманским именам.

«Имя должно иметь арабское, татарское, персидское, турецкое происхождение и красивое значение. Хотя по-арабски звучит очень красиво, но есть имена, которые нельзя давать ребенку с точки зрения шариата”, – отметил Джалиль хазрат. Он призвал обсудить и устаревшие имена. К следующему заседанию, которое запланировано на 11 января, казыи подготовят свои предложения. Планируется, что книга имен будет издана в издательском доме «Хузур» ДУМ РТ по предложению Совета Казыев и будет доступна для имамов, родителей, широкого круга читателей. Кроме того, казыи изучили несколько спорных дел, касающиеся семейных вопросов, и вынесли по ним решения, а также обсудили способы повышения эффективности деятельности татарстанских мечетей и имамов по сохранению татарского языка и татаро-мусульманских традиций, воспитанию национально-религиозного самосознания среди прихожан.

dumrt.ru