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В Российском исламском институте состоится День открытых дверей

В Российском исламском институте состоится День открытых дверей

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Религия, Главные новости, 11.12.2020 0 3

12 декабря 2020 года в Российском исламском институте и Казанском исламском университете состоится День открытых дверей. Мероприятие пройдет в онлайн формате на YouTube канале (РИУ Казань) и на официальных сайтах РИИ и КИУ.

В ходе трансляции будущим абитуриентам расскажут о правилах приема на 2021-2022 учебный год, о направлениях подготовки, ознакомят с учебным заведением и ответят на интересующие вопросы.

В мероприятии примут участие проректоры вуза, заведующие кафедрами и активисты студенческого совета.

dumrt.ru

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