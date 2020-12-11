В Российском исламском институте состоится День открытых дверей

12 декабря 2020 года в Российском исламском институте и Казанском исламском университете состоится День открытых дверей. Мероприятие пройдет в онлайн формате на YouTube канале (РИУ Казань) и на официальных сайтах РИИ и КИУ.

В ходе трансляции будущим абитуриентам расскажут о правилах приема на 2021-2022 учебный год, о направлениях подготовки, ознакомят с учебным заведением и ответят на интересующие вопросы.

В мероприятии примут участие проректоры вуза, заведующие кафедрами и активисты студенческого совета.

dumrt.ru