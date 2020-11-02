В Ростове-на-Дону наградили участников конкурса детского творчества «МЫ РИСУЕМ САБАНТУЙ»

1 ноября 2020 года РООО «Татаро-башкирский культурный центр «Якташлар» (Земляки) поздравил участников выставки-конкурса детского творчества «МЫ РИСУЕМ САБАНТУЙ».

При поддержке Комитета по межнациональным вопросам, религии и казачеству Администрации г. Ростова-на-Дону и Управления культуры города Ростова-на-Дону участники конкурса посетили Всероссийскую выставку «Память поколений» и «1945-2016гг.».

Ожившие картины времен Великой Отечественной войны, инсталляции призваны сберечь народную память о событиях тех тяжких для всех народов годов.

РООО «Татаро-башкирский культурный центр «Якташлар»