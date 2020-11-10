В Рязани состоялся вечер, посвящённый Мавлид ан-Наби – Дню рождения Пророка Мухаммада

1 ноября 2020 года, в молельном Доме г. Рязани в Дягилево, выполняющем функции городской мечети, состоялся вечер, посвящённый Мавлид ан-Наби – Дню рождения Пророка Мухаммада, благословит его Аллаh и приветствует, традиционно отмечаемый в месяц рабиъ аль-авваль.

После коллективного прочтения вечернего намаза, мусульмане собрались за накрытыми столами. Глава Централизованной религиозной организации Духовное управление мусульман Рязанской области (Рязанский Мухтасибат) имам-мухтасиб Рязанской области Рашид-хазрат Бултачеев обратился к присутствующим с приветственным словом, в котором призвал прихожан своими благими поступками показать благочестивость Пророка.

На вечере, представители разных стран читали мавлиды на родных языках. Ислам из Египта, Мухаммад Салах из Йемена, студенты из Алжира, Туниса и Бангладеш приняли участие в мавлиде. Также славословия по Пророку читались на татарском языке.

Мероприятие было приурочено ко Дню народного единства.

dumro.ru