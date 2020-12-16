Сегодня, в 30-й день месяца рабиаль-ахир (15 декабря), в Рыбно-Слободском мухтасибате прошло собрание имамов, посвященное итогам уходящего года. В мероприятии приняли участие представители муфтията Татарстана, сотрудники мухтасибата, имамы района и приглашенные гости.

Заместитель муфтия по работе с мухтасибатами Равиль хазрат Зуферов поприветствовал участников собрания от имени муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина. Рассказал об организации работы приходов, паспортизации, о необходимости имамами придерживаться Нигезлэмэ — «Положения об исполнении богослужений и религиозных обрядов имамами-хатыйбами ДУМ РТ». Также он ознакомил с историей издания трудов «Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә» на татарском языке и передал их имамам.

В работе собрания также принял участие руководитель отдела дагвата ДУМ РТ Аббяс хазрат Кадиров, который рассказал о важности дагвата. В завершение собрания состоялось награждение имамов. Кроме того заместитель муфтия по работе с мухтасибатами Равиль хазрат Зуферов ответил на вопросы, прозвучавшие на собрании мухтасибата. Было подчеркнуто, что по итогам 2020 года Рыбно-Слободский мухтасибат вышел на первое место в республике по сбору гушра, в связи с этим была выражена благодарность имамам, принимавшим активное участие в этой работе.

dumrt.ru