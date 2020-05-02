В с. Уленкуль Большереченского района продолжаются работы по строительству «Подворья Сибирского татарина»

Председатель совета Общественной организации «Региональная татарская национально-культурная автономия Омской области «Маданият» Радик Миниханов посетил с. Уленкуль Большереченского района, где ведутся работы по строительству «Подворья Сибирского татарина». Вместе с главой поселения Л.Мухаметшиной осмотрели участок и определили дальнейший план работы.

«Несмотря на пандемию, надеемся, что работы будут выполнены в срок., и мы сможем принять своих первых гостей!» — отметил Радик Миниханов.

Напоминаем, что проект «Подворье Сибирского (Бухарского) татарина» с. Уленкуль реализуется при содействии фонда Президентских грантов.

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