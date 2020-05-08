В «Салават Купере» назовут улицу в честь генерала Махмута Гареева

В жилом комплексе «Салават Купере» Кировского района Казани появится улица имени советского и российского генерала Махмута Гареева. Об этом сообщает официальный портал казанской мэрии.
Там отметили, что соответствующее постановление уже подписано в исполкоме татарстанской столицы.
«Махмут Ахметович — человек-легенда. Он прошел не одну войну, но все его усилия были направлены на сохранение мира. Поэтому было принято решение назвать новую улицу в его честь», — отметил мэр Казани Ильсур Метшин.
Новая улица в «Салават Купере», названная в честь военачальника, будет расположена рядом с другими, носящими имена выдающихся деятелей культуры республики: Мустая Карима, Альфии Авзаловой и Ильгама Шакирова.
За свою жизнь Махмут Гареев прошел шесть различных военных конфликтов. С 1942 года — участник Великой Отечественной войны, участвовал в боевых операциях против гитлеровской Германии. С начала 1945 года Гареева перевели на Дальний Восток, где он принял участие в боевых действиях против японских милитаристов. Награжден пятью боевыми орденами.
В послевоенное время Гареев активно занимался научной работой и занимал пост руководителя Академии военных наук России.
«Генерал был активным участником мероприятий, организованных под эгидой полпредства Татарстана в Москве, в том числе заседаний Клуба офицеров. Махмут Гареев неоднократно посещал Казань, участвовал в съездах Всемирного конгресса татар, выступал в Академии наук РТ. Он был самым пожилым в истории СССР генералом», — заключили в мэрии Казани.