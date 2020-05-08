В «Салават Купере» назовут улицу в честь генерала Махмута Гареева

За свою жизнь Махмут Гареев прошел шесть различных военных конфликтов. С 1942 года — участник Великой Отечественной войны, участвовал в боевых операциях против гитлеровской Германии. С начала 1945 года Гареева перевели на Дальний Восток, где он принял участие в боевых действиях против японских милитаристов. Награжден пятью боевыми орденами.