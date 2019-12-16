В Салехарде представили культуру татарского народа

14 декабря в Салехарде прошел фестиваль «Венок дружбы», где учащиеся школы МАОУ «Обдорская гимназия» представляли традиции и культуру разных народностей.

2 «В» класс презентовал культуру татарского народа и занял первое место. На фестивале дети показывали: национальную песню, танец, игру, костюм и блюдо.

Организаторы выражают слова благодарности родителям учащихся, классному руководителю класса Олесе Фазлиевой, организатору фестиваля Сакинат Каминовой и директору гимназии Игорю Овсяник за поддержку такого рода фестивалей.