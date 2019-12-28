В Самаре подвели итоги уходящего года

26.12.19 в Доме дружбы народов Самары состоялось заседание татарских общественных организаций, организованное СРТОО «Дуслык» («Дружба»). Оно было посвящено подведению итогов уходящего 2019 года. Для приглашенных участников усилиями представительниц Самарского отделения общества «Ак калфак» было организовано чаепитие.

Открыл заседание член президиума Национального Совета Всемирного конгресса татар, Президент СРТОО «Дуслык» («Дружба») Канюкаев Фахрутдин Бадретдинович. В своей содержательной речи он коснулся проделанной за год работы, рассказал о состоявшейся поездки на XIV Форум «Деловые партнеры Татарстана», поделился кратким содержанием своего выступления на нем, коснулся деятельности школы «Яктылык», по достоинству оценив те усилия, которые прилагает администрация и педагоги школы в деле обучения детей. В завершении своего выступления ознакомил присутствующих с целями и задачами ,стоящими перед татарской общественностью в наступающем году (предстоящая перепись населения, проблема нехватки мест для желающих обучаться татарскому языку и проведение предстоящего весной фестиваля «Мирас»)

Продолжил выступление перед собравшимися директор школы «Яктылык» Газизов Р.Р. Он поделился успехами учеников и педагогов, а также рассказал о проблемах, стоящих перед школой и поисках путей их решения.

Череду выступлений продолжил член ТНКА г.Самара имам Мечети «Булгарское возрождение» п. Зубчаниновка Расих хазрят Вакказов. В своем очень насыщенном выступлении он изложил злободневные проблемы, стоящие перед татарами п. Зубчаниновка и близлежащих поселений(Смышляевка, П.Дубрава и др). Поделился планами создания на базе одной из общеобразовательных школ Зубчаниновки воскресной татарской школы, организации на базе ДК «Луч» различных кружков национальной направленности и многих других начинаниях.

Затем слово взяла руководитель Самарского отделения общества «Ак калфак» Аюпова Р.А. Она в своей речи поблагодарила Фахрутдина Бадретдиновича за прекрасно проведенные в уходящем году мероприятия: федеральный сабантуй, татарча диктант, Мавлид ан Наби и особо отметила впервые проведенный поэтический конкурс «В мире поэзии» («Шигърият дөньясында») , позволяющий участвовать детям других национальностей, тем самым знакомя их с татарской культурой и прививая любовь к ней.

По просьбе председателя Самарской областной татарской национально-культурной автономии Анвера Имрановича Горланова слово для выступления было предоставлено Мустаеву Руслану, который ознакомил собравшихся с возможностями финансирования II Международного детско-юношеского и взрослого фестиваля –конкурса татарской культуры «Мирас» («Наследие») и обратил внимание на очень короткий промежуток времени, оставшийся до проведения фестиваля.

Далее слово взял председатель Самарской Исторической мечети , 130 лет со дня основания которой будут отмечать в 2021 году, Усман хаджи Илингин. Он ознакомил присутствующих с тем, как идут ремонтно- строительные работы, рассказал о своей поездке в Узбекистан на встречу с мастерами зодчими.

По приглашению Канюкаева Ф.Б. совещание посетил Председатель Совета НКАТ г.о. Сызрань Шарафутдинов Р.И. Он рассказал о жизни сызранских татар и о начавшейся подготовке к празднованию 100 -летия ТаССР.

Завершили заседание своими выступлениями глава сельского поселения Мочалеевка Уразметов Р.Ф.и Председатель комиссии Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Депутат Думы городского округа Самара Хузин Р.Т.

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