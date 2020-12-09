enrutat
Главная / В Самаре прошла выставка в рамках проведения праздника «Гостеприимство по-татарски»
В Самаре прошла выставка в рамках проведения праздника «Гостеприимство по-татарски»

В Самаре прошла выставка в рамках проведения праздника «Гостеприимство по-татарски»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 09.12.2020 0 5

5 декабря в ДК «Заря», в рамках проведения праздника  «Самара — город добрых соседей. Гостеприимство по-татарски», прошла выставка работ талантливого мастера народно- прикладного творчества Гульнары Насыйровой.

2R-9UU0SNuM

Программу праздника подготовили артисты коллектива «Идель» под руководством Мидхата Аминова.

Интересную квест-викторину провела Альбина Махмутова.

CryhjBFuDd4

Гульнара Насыйрова не только украсила своими великолепными работами арт пространство, но и поведала зрителям интересные моменты проведения обряда «никах»,  отвечая на вопросы Альбины Махмутовой.

Также на празднике были представлены лакомства ИП «Низамов» —  бавырсак и чак-чак, которые как и полагается были непременными атрибутами татарского гостеприимства.

f3llPCwOKEk

Присутствовавшие ознакомились с работами знаменитого фотокорреспондента Аняса Мингали.

Все гости имели возможность посмотреть интересный концерт, поучаствовать в подвижных плясовых играх, послушать факты из жизни татар, отведать вкусные лакомства, мед, примерить красивые изделия Г.Насыйровой, погрузившись в атмосферу богатой национальной культуры татар.

JGl9jFgj_mg

На празднике присутствовали представители творческой интеллигенции и общественных организаций Самары.

Спасибо всем участникам и организаторам за такой праздник!

OdAjyQSheiM

samtatnews.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.