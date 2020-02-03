В Самаре состоялась творческая встреча с режиссером фильма «Кире»

Предпремьерный показ фильма «Кире» и творческая встреча с режиссером Рустамом Рашитовым, которые состоялись в Самаре 29 января в Центре российской кинематографии «Художественный» им. Т.А. Ивановой, вызвали большой интерес к казанскому кинематографу в Самаре.

Творческая встреча с представителем молодой и талантливой команды фильма – режиссёром Рустамом Рашитовым прошла в рамках работы киноклуба «Треугольник», который в рубриках «Региональное кино» и «Сделано здесь» регулярно представляет фильмы самарских кинематографистов, а в этот раз познакомил с работой молодых казанских мастеров.

Яркая комедия казанских кинематографистов «Кире» («Упёртый»), снятая в 2019 году, затрагивает актуальную для многоязычных регионов тему. Главные роли в картине исполнили Камиль Ларин – российский актер театра и кино, заслуженный артист Республики Татарстан, один из основателей комического театра «Квартет И», и Фанис Зиганшин – актер Татарского государственного академического театра им. Г. Камала, заслуженный артист Республики Татарстан. Фильм повествует о конфликте, в который вплетены и взаимоотношения поколений, и вопросы сохранения родного языка и культуры, и проблемы изменения современных реалий.

На творческую встречу и предпремьерный показ картины пришли жители нашего города, представители татарских общественных организаций и региональных национальных СМИ, представители духовенства, члены клуба «Треугольник».

Никита Никитин, постоянный автор и обозреватель аналитического сайта в сфере кино CINEMAPLEX.RU, приветствовал зрителей от имени клуба любителей кинематографа и медиаискусств «Треугольник», рассказал о развитии российского регионального кинематографа, знакомство с которым проходит в рамках рубрик «Регионально кино» и «Сделано здесь», а также поблагодарил самарскую школу «Яктылык» за организацию выставки литературы на татарском языке «Жемчужины души моего народа».

Директор Агентства социокультурных технологий Ольга Кравченко поприветствовала зрителей и почетных гостей, поблагодарив за проявленный интерес к современному региональному кинематографу, и передала слово режиссёру Рустаму Рашитову и актрисе Айгуль Рашитовой, которые представили фильм «Кире» в Самаре.

После просмотра картины традиционно состоялось обсуждение фильма со зрителями. Режиссеру задавали множество вопросов о проблемах, поднятых в фильме, идее создания и производстве фильма, а также о дальнейших творческих встречах.

На встрече присутствовал руководитель Регионального Духовного Управления мусульман Самарской области, муфтий Талип-хазрат Яруллин. Он поблагодарил организаторов за предоставленную возможность посмотреть фильм еще до его выхода в прокат и отметил заинтересованность зрителей, выразив надежду, что у фильма будет большой успех в Самаре. Особо он отметил актуальность поднятого в фильме вопроса о сохранении родного языка, ведь это главный инструмент передачи национального наследия следующим поколениям.

Тепло отозвалась о фильме главный редактор самарской областной татарской газеты «Бердэмлек» Эльмира Варфоломеева. «Мне очень понравился фильм. Он поднимает важные проблемы, но говорит о них с юмором, и, благодаря этому, доводит до сознания зрителя мысль о том, что важно меняться, при этом оставаясь верным своей культуре, ведь и жизнь меняется и невозможно просто стоять на месте», — сказала она.

Шамиль Галимов, заместитель председателя исполнительного комитета Самарской областной татарской национально-культурной автономии, отметил, что публика в Самаре не избалована казанскими фильмами, поэтому такое событие стало настоящим подарком для зрителей. Несмотря на серьезность поднимаемых в фильме тем, режиссер не навязывает зрителю своего мнения, а тактично оставил вопросы открытыми.

Гости встречи выразили благодарность Агентству социокультурных технологий за возможность приобщиться к региональному кино и надежду, что подобные мероприятия будут проходить чаще.

samddn.ru