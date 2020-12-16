В Самарском театре Оперы и Балета прошёл концерт двух прославленных коллективов

14 декабря в Самарском театре Оперы и Балета прошёл концерт двух прославленных коллективов — Государственного Волжского русского народного хора и Государственного Ансамбля песни и танца Республики Татарстан.

В зале театра царила тёплая атмосфера, невозможно было понять национальную принадлежность зрителей — аплодировали одинаково от души обоим коллективам, каждый номер принимали с неподдельным интересом.

Концертная программа вызвала большой интерес у преподавателей различных творческих профессий, артистов, общественных деятелей.

По окончание концерта юные артисты театра танца «Йолдыз» МБОУ Школы «Яктылык» г.о. Самара вместе со своим руководителем А.Суриной сделали совместное фото на память.

Мероприятие посетил и Министр культуры Самарской области Илларионов Борис Александрович. Он выразил слова благодарности и надежду на продолжение сотрудничества в сфере культуры.

samtatnews.ru