В Самарской области прошел конкурс «В мире поэзии»

В октябре в Самарской области прошел конкурс чтецов произведений татарских поэтов “Шигърият дөньясында“ («В мире поэзии»). Организаторами мероприятия являются Самарская региональная творческая общественная организация «ДУСЛЫК», областная татарская национально-культурная автономия и сайт «Татар-Дуслык».

Конкурс «В мире поэзии» проходит в Самарской области уже второй раз. Его основными задачами являются продвижение, сохранение и поддержка татарского языка и культуры; популяризация творческого наследия татарских поэтов, повышение интереса к их творчеству; привлечение молодого и юного поколения к народным традициям.

По многочисленным просьбам, в этом году мероприятие было посвящено памяти и богатому творческому наследию известного татарского поэта Роберта Миннуллина. Конкурсанты должны были рассказать наизусть одно из стихотворений поэта, снять свое выступление на видео и отправить на сайт “Татар Дуслык”.

Всего на конкурс было принято 83 работы. Большинство участников – учащиеся татарской школы «Яктылык» города Самара и школ Камышлинского района. Также поступило много заявок из поселка Зубчаниновка, микрорайонов Южный городок и Крутые Ключи, села Лопатино Волжского района. В конкурсе приняли участие и наши соотечественники, проживающие в Татарстане, Чувашии, Оренбурге, Магнитогорске и других городах Росси.

Выступления оценивались в пяти возрастных категориях: «Дошколята», «Младшая возрастная группа» (1-4 классы), «Средняя возрастная группа» (5-7 классы), «Старшая возрастная группа» (8-11 классы) и «Взрослые».

В течении шести дней на сайте «Татар-Дуслык», а так же в YouTube канале сайта шло голосование на “Приз зрительских симпатий».

По результаты голосования на сайте определились следующие победители:

1 место – Ильдар Байбиков(412 комментариев)

2 место – Азалия Низамова(133 комментария)

3 место – Аделия Хайрова(109 комментариев)

Результаты голосования на Ютуб канале:

1 место- Ясмина Инсапова(221 голос)

2 место – Нияз Мингазов(207 голосов)

3 место –Амилия Сафиуллина(106 голосов)

А профессиональное жюри определило победителя конкурса. Выступления конкурсантов оценивалось по следующим критериям:

–знание слов стихотворения;

–правильное произношение звуков;

–выразительность чтения;

– выбор произведения в соответствии с возрастной категорией.

В итоге, получив от каждого члена жюри наивысшую отметку по 10 баллов, София Шарафутдинова из села Старое Ермаково Камышлинского района (12 лет) стала обладателем Гран-при конкурса “Шигърият дөньясында“.

Каждый участник конкурса получит диплом с оценкой своего выступления и подарочную фотографию с изображением Роберта Мугалимовича Миннуллина. А победители будут награждены дипломами и кубками.

На сайте «Татар-Дуслык», а так же в комментариях к выступлениям конкурсантов очень много слов благодарности в адрес организаторов конкурса. Наши соплеменники отмечают важность этого мероприятия в сохранении татарского языка, нашей культуры, в пробуждении у детей к изучению родного языка.

tatar-duslyk.ru