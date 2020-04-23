В Санкт-Петербурге идут подготовительные работы по открытию стенда Мусе Джалилю

Постоянное представительство Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области совместно с дочерью известного поэта-воина, Героя Советского Союза Мусы Джалиля Люцией Мусаевной Джалиловой готовит проект, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

С оружием в руках и своими бессмертными стихами свой большой вклад в эту победу внес и великий поэт Муса Джалиль. Он погиб, когда ему не исполнилось и сорока. Поэт был казнен нацистами 25 августа 1944 года. Джалиль не допел до конца своих песен, гитлеровцы оборвали его жизнь в самом расцвете. «…Цель жизни: жить так, чтобы и после смерти не умирать», писал Муса Джалиль.

С целью патриотического воспитания подрастающего поколения, в средней общеобразовательной школе № 146 Калининского района Санкт-Петербурга готовится к открытию стенд памяти «Помнить и не забыть!», посвященный Мусе Джалилю, где будет освещена судьба поэта-воина. Материал к стенду, всю информационную часть подбирает из личных архивов его дочь Люция Мусаевна, оформлением самого стенда занимается Представительство. Портретное изображение Мусы Джалиля было специально изготовлено для будущего стенда в виде барельефа поэта, которое выполнила скульптор Винера Абдуллина.

Постоянное представительство Республики Татарстан много лет плодотворно сотрудничает со школой №146. Учащиеся данной школы активно принимают участие в Международном литературном конкурсе чтецов «Джалиловские чтения», в фестивалях национальных культур, патриотических мероприятиях, днях памяти Мусы Джалиля. Руководство учебного заведения поддержало инициативу Представительства об организации школьного уголка мужества, посвященное поэту-герою Мусе Джалилю.

Этот стенд будет данью памяти великому поэту и миллионам погибшим в Великой Отечественной войне. Даст возможность далекому от войны поколению вернуться к истокам Джалиля и найти ответ на вопрос, как он стал певцом своего народа.

Постоянное представительство Республики Татарстан

в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области