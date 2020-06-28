В Санкт-Петербурге начался открытый онлайн-конкурс детского рисунка «Любимый Татарстан»

В рамках мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею образования Татарской АССР, в Санкт-Петербурге в этом году проводится открытый онлайн-конкурс детского рисунка «Любимый Татарстан». Инициатором и организатором данного конкурса является Постоянное представительство Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области совместно с Ассоциацией татарских творческих деятелей при Постпредстве Республики Татарстан во взаимодействии с Порталом татар Санкт-Петербурга и Ленинградской области Piter.tatar.

Конкурс проводится в целях поиска и выявления талантливых детей, предоставления им возможности для развития и созидательного творчества, развитие и сохранении национальных традиций в семье и воспитание чувства уважения к истории и культуре своего народа.

В Конкурсе могут принять участие дети в возрасте от 6 до 15 лет, включительно. Условия конкурса: соответствие тематике, индивидуальность работы, работа может быть сделана красками, тушью или карандашами и один участник может представить на конкурс только до трёх творческих работ. Предлагаемые сюжеты к темам конкурса: «Родные просторы» Татарстана, городской пейзаж «Красавица Казань», самобытные образы татарского поэта Габдуллы Тукая и «Муса Джалиль, поэт-герой», образы царицы Сююмбике, народные праздники: «Сабантуй», «Куряш», национальный костюм, «Восточные узоры» и т.п.

Работы на Конкурс принимаются исключительно в электронном виде на эл. адрес: bakhtiaroff@gmail.com ; mirael2777@yandex.ru. Участнику необходимо заполнить анкету на участие в конкурсе по форме, указанной в Положении.

Подведение итогов, вручение дипломов и грамот победителям конкурса состоится 30 августа в День образования Республики Татарстан.

Спешите принять участие, будет очень интересно! Приглашаем желающих к участию в детском конкурсе рисунков!

ПОЛОЖЕНИЕ

открытого онлайн-конкурса детского рисунка «Любимый Татарстан», посвященного 100-летию образования Татарской АССР

Общие положения

В соответствии с Планом мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею образования Татарской АССР, в Санкт-Петербурге в 2020 году проводится открытый онлайн-конкурс детского рисунка «Любимый Татарстан».

1.1. Инициатором и организатором онлайн-конкурса является Постоянное представительства Республики Татарстан в городе Санкт Петербурге и Ленинградской области совместно с Ассоциацией татарских творческих деятелей при Постпредстве Республики Татарстан во взаимодействии с Порталом татар Санкт-Петербурга и Ленинградской области Piter.tatar.

1.2. В Конкурсе могут принять участие дети в возрасте от 6 до 15 лет, включительно.

Цели и задачи Конкурса

2.1 Конкурс проводится в целях поиска и выявления талантливых детей, предоставления им возможности для развития и созидательного творчества.

2.2. Развитие и сохранении национальных традиций в семье.

2.3. Стремление передать в ярких образах красоту родной земли, окружающего мира, активизация познавательной деятельности детей и подростков.

2.4. Воспитание чувства уважения к истории и культуре своего народа.

2.5. Формирование эстетических и нравственных качеств детей через творческое самовыражение.

Порядок, условия и место проведения Конкурса

3.1. ПЕРВЫЙ ТУР проводится в режиме-онлайн, подача заявок на участие в конкурсе и самостоятельное исполнение работ до 31 июля 2020 г.

3.2. ВТОРОЙ ТУР. Мастер-классы в мастерских художников по 3-4 участника, соблюдая меры санитарной безопасности (маска, перчатки) до 23 августа 2020 г. (Дата, время и место проведения мастер-классов будет проинформировано дополнительно).

3.3. ТРЕТИЙ ТУР. Подведение итогов конкурса детского рисунка в Постоянном представительстве Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 30 августа 2020 года. (В.О., 11 Линия, д.14, пом.2).

3.4. Возраст участников Конкурса от 6 до 15 лет. Участники делятся по 3-м возрастным категориям: 1) младшая 6—8 лет; 2) средняя 9-12 лет; 3) старшая 13-15 лет.

3.5. Творческая работа, представленная участником должна быть

авторской, созданной в 2015 — 2020 годах.

3.6. Один участник может представить на конкурс только до трёх творческих работ.

3.7. К конкурсной работе должна прилагаться анкета участника по предлагаемой краткой форме, при подаче заявки на участие.

3.8. При подготовке работы запрещено применение цифровых технологий, не допускается использование любых компьютерных программ для обработки изображения – за исключением сканирования работы.

3.9. Каждой работе присваивается номер и этикетка. Присвоение номера свидетельствует о том, что анкета участника заполнена и работа принята на конкурс.

Кураторы, члены жюри, участники от организаций и учреждений Модератор проекта: Вахитов Ильдус Анасович, художник-маринист, член Союза художников РТ и Союза художников России. Куратор конкурса: Бахтиярова Сания Мифтяховна, художник-живописец, член Союза художников СПб и Союза художников РТ. Председатель жюри: Абдуллина Винера Завиевна, скульптор, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, член Союза художников России.

4.4. Члены жюри:

— Мустафина Эльмира Амировна, художник, член Союза художников СПб;

— Миф Роберт Азатович, художник, член Союза художников СПб и Союза художников РТ;

— Рашитова Фирая Ильгизаровна, председатель СПб ОО татарских женщин «Ак калфак – Нева»;

— Николашкина Линара Анваровна, администратор «Ак калфак Нева».

4.5. В конкурсе принимают участие:

— МАУ ТРКСЦ Образцовый коллектив «Авторская художественная школа г. Тосно», руководитель — Козина Елена Олеговна;

— СПбГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям Василеостровского района», директор — Кузнецова Валентина Федоровна;

— МООИ «Родничок Надежды», руководитель -Жилевич Римма Ибрагимовна;

— приглашаются к участию в онлайн –конкурсе художественные школы и студии.

Форма подачи работ

5.1. В период подачи заявок участнику необходимо заполнить анкету на участие в конкурсе по форме, указанной в Приложении.

5.2. Размер рисунка – ватман размер работ: А4 (210х297 мм.), А3 (297х420 мм.); разрешение: не менее 300 dpi; объем: не более 20 Mb.

5.3. Техника исполнения – свободная (гуашь, акварель, пастель, тушь, цветные карандаши).

5.4. Требования к формату творческих работ: работы на Конкурс принимаются исключительно в электронном (отсканированном) виде в формате jpeg или jpg на эл. адрес: bakhtiaroff@gmail.com (Р.А.Бахтияров); mirael2777@yandex.ru (Э.А.Мустафина).

Критерии оценки Соответствие теме конкурса. Мастерство исполнения и выразительное исполнение рисунка. Самостоятельное исполнение детских творческих работ.

7. Предлагаемые сюжеты к темам

7.1. Природа и красивые места Татарстана «Родные просторы».

7.2. Городской пейзаж «Красавица Казань».

7.3. Авторское видение образов, связанных с Татарстаном.

7.4. Самобытные образы татарского поэта Габдуллы Тукая.

7.5. Образ «Муса Джалиль-поэт», воин-герой.

7.6. «Образы царицы Сююмбике».

7.7. «Историческая тема».

7.8. Народные праздники: «Сабантуй», «Куряш», «Деревенская свадьба».

7.9. Национальный костюм, «Восточные узоры».

7.10. Образы «Татарская красавица», «Батыр».

8. Награждение победителей Конкурса

8.1. Победители награждаются дипломами I, II, III степени в каждой номинации, ценными призами и подарками. Остальные участники будут отмечены грамотами за участие. Грамоты за участие предоставляются в электронном виде.

8.2. Результаты Конкурса будут размещены на официальном сайте организатора конкурса и портале Piter.tatar.

Приложение

Заявка участника

открытого онлайн-конкурса детского рисунка «Любимый Татарстан», посвященного 100-летию образования Татарской АССР

Наименование образовательного учреждения, регион Ф.И.О. участника Возраст Название работы Техника исполнения, размер работы, дата исполнения Ф.И.О. преподавателя Контактные данные (телефон, электронная почта);

Анкета предоставляется на электронную почту:

bakhtiaroff@gmail.com(Р.А.Бахтияров); mirael2777@yandex.ru (Э.А.Мустафина)

По вопросам по организации и проведения онлайн-конкурса обращаться в Постоянное представительство Республики Татарстан в СПб и ЛО, тел. 8(812)-323-12-27.

tatspb.tatarstan.ru