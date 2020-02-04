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В Санкт-Петербурге обсудили перспективы дальнейшего развития «Татарского дворика»

В Санкт-Петербурге обсудили перспективы дальнейшего развития «Татарского дворика»

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 04.02.2020 0 5

Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин встретился с помощником главы Азнакаевского района Республики Татарстан Булатом Шафигуллиным.

На встрече обсудили работу экомаркета «Татарский дворик», открытого в октябре прошлого года на Хасанском рынке Санкт-Петербурга. Булат Шафигуллин является, также, координатором данного проекта. Он рассказал, что с момента открытия точку продаж посетили большое количество народа и с каждым днем «Татарский дворик» становится все более популярным среди жителей региона.

Стороны обсудили дальнейшее развитие данного проекта, привлечение новых поставщиков и открытие новых точек в Санкт-Петербурге.

tatspb.tatarstan.ru

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