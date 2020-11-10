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В Санкт-Петербурге обсудили перспективы развития экомаркета «Татарский дворик»

В Санкт-Петербурге обсудили перспективы развития экомаркета «Татарский дворик»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, 10.11.2020 0

Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин встретился с директором экомаркета «Татарский дворик» Булатом Шафигуллиным.

Проект  «Татарский дворик» нацелен на расширение географии продаж продуктов, производимых татарскими предпринимателями. Причем речь идет не только о продукции, произведенной в Татарстане, а о поставках татарских товаров из разных регионов страны.

На встрече обсудили перспективы развития  экомаркета «Татарский дворик», организацию совместных благотворительных проектов, направленных на поддержку ветеранов, блокадников и нуждающихся граждан.   Булат Шафигуллин рассказал, что с момента открытия точку посетили большое количество людей  и с каждым днем «Татарский дворик» становится все более популярным среди жителей региона.

Кроме того, стороны также обсудили дальнейшее развитие данного проекта, привлечение новых поставщиков, перспективы сотрудничества  с торговыми сетями региона и наметили планы на 2021 год.

tatspb.tatarstan.ru

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