В Санкт-Петербурге обсудили перспективы развития экомаркета «Татарский дворик»

Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин встретился с директором экомаркета «Татарский дворик» Булатом Шафигуллиным.

Проект «Татарский дворик» нацелен на расширение географии продаж продуктов, производимых татарскими предпринимателями. Причем речь идет не только о продукции, произведенной в Татарстане, а о поставках татарских товаров из разных регионов страны.

На встрече обсудили перспективы развития экомаркета «Татарский дворик», организацию совместных благотворительных проектов, направленных на поддержку ветеранов, блокадников и нуждающихся граждан. Булат Шафигуллин рассказал, что с момента открытия точку посетили большое количество людей и с каждым днем «Татарский дворик» становится все более популярным среди жителей региона.

Кроме того, стороны также обсудили дальнейшее развитие данного проекта, привлечение новых поставщиков, перспективы сотрудничества с торговыми сетями региона и наметили планы на 2021 год.

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