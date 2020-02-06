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В Санкт-Петербурге обсудили вопросы сохранения и развития татарской культуры в регионе

В Санкт-Петербурге обсудили вопросы сохранения и развития татарской культуры в регионе

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 06.02.2020 0 7

Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин провел рабочую встречу с председателем Татарской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга Раисом Яркаевым.

На встрече обсудили проведение совместных мероприятий, приуроченных к 100-летию образования Республики Татарстан и 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Также, затронули вопросы организации и проведения Петербургского Сабантуя, который в этом году пройдет 6 июня в дер. Энколово, Всеволожского района Ленинградской области.

В завершении встречи стороны обсудили темы национально-культурного характера и сохранение и развитие татарской культуры в регионе.

tatspb.tatarstan.ru

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