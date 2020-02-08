В Санкт-Петербурге откроется уникальная выставка татарских шамаилей

Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин провел встречу с директором Государственного музея истории религии Санкт-Петербурга Любовью Мусиенко. На встрече стороны обсудили открытие выставки «Красота, приятная Аллаху», посвященную 100-летию образования ТАССР.

На выставке будут экспонироваться более 50 казанских шамаилей, демонстрирующих тематическое и стилистическое многообразие. Самый ранний шамаиль датирован 1849 годом. Особую ценность выставке придаст наличие авторских литографических шамаилей.

Несмотря на обширность коллекции, экспозиция никогда ранее не становилась предметом обширного показа. Музей истории религии впервые представит данную экспозицию шамаилей, как необходимый атрибут религиозной практики и особый вид искусства мусульман, для широкого круга посетителей.

Музей истории религии — единственный в России и один из немногих музеев в мире, экспозиции которого представляют историю возникновения и развития религии. Собрание музея насчитывает более 180 000 экспонатов, древнейшие из которых датируются VI тыс. до н. э.

Торжественное открытие выставки состоится 13 февраля в 16.00.

Государственный музей истории религии, ул. Почтамская, д.14

tatspb.tatarstan.ru