enrutat
Главная / В Санкт-Петербурге отметят 114 годовщину со Дня рождения Мусы Джалиля
В Санкт-Петербурге отметят 114 годовщину со Дня рождения Мусы Джалиля

В Санкт-Петербурге отметят 114 годовщину со Дня рождения Мусы Джалиля

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Соотечественники, 12.02.2020 0 4

Накануне памятной даты, 114-ой годовщины со Дня рождения поэта-героя Мусы Джалиля, в Санкт-Петербурге пройдет традиционная церемония возложения цветов к памятнику поэта-воина.

14 февраля в 12:00 татарская общественность региона, студенты, школьники и просто любители поэзии возложат цветы к подножию памятника.

Муса Джалиль родился 15 февраля 1906 года. В июне 1941 года Джалиля призвали в Красную Армию, где он работал корреспондентом армейской газеты «Отвага». В 1942 году был ранен и попал в плен, где вел подпольную деятельность. В 1943 году был арестован — гестапо заключает поэта в одиночную камеру берлинской тюрьмы Моабит. За год пребывания в тюрьме им были написаны две рукописные книги стихов – «Моабитские тетради».

tatspb.tatarstan.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика
1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.