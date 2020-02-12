В Санкт-Петербурге отметят 114 годовщину со Дня рождения Мусы Джалиля

Накануне памятной даты, 114-ой годовщины со Дня рождения поэта-героя Мусы Джалиля, в Санкт-Петербурге пройдет традиционная церемония возложения цветов к памятнику поэта-воина.

14 февраля в 12:00 татарская общественность региона, студенты, школьники и просто любители поэзии возложат цветы к подножию памятника.

Муса Джалиль родился 15 февраля 1906 года. В июне 1941 года Джалиля призвали в Красную Армию, где он работал корреспондентом армейской газеты «Отвага». В 1942 году был ранен и попал в плен, где вел подпольную деятельность. В 1943 году был арестован — гестапо заключает поэта в одиночную камеру берлинской тюрьмы Моабит. За год пребывания в тюрьме им были написаны две рукописные книги стихов – «Моабитские тетради».

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