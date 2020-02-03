В Санкт-Петербурге прошел вечер памяти, посвящённый Мухлисе Зариповой

2 февраля во Дворце Культуры имени М.Горького г.Санкт-Петербурга состоялся вечер памяти, посвящённый общественной деятельнице Мухлисе Хамзиевне Зариповой.

Мероприятие открылось чтением сур Священного Корана с молитвами во имя её души.

Чтобы почтить память легендарной мамы и бабушки, из Финляндии приехали дочь и внучка Мухлисы Зариповой. За чайным столом с традиционной татарской выпечкой собрались её сподвижники и последователи переданных ею знаний.

Приглашённым гостем стал Заслуженный артист РСФСР, Народный артист Татарстана Альберт Асадуллин. Он поделился своими теплыми воспоминаниями о незаурядной личности Мухлисы Хамзиевны.

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