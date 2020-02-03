enrutat
Главная / В Санкт-Петербурге прошел вечер памяти, посвящённый Мухлисе Зариповой
В Санкт-Петербурге прошел вечер памяти, посвящённый Мухлисе Зариповой

В Санкт-Петербурге прошел вечер памяти, посвящённый Мухлисе Зариповой

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Личности, Соотечественники, 03.02.2020 0 5

2 февраля во Дворце Культуры имени М.Горького г.Санкт-Петербурга состоялся вечер памяти, посвящённый общественной деятельнице Мухлисе Хамзиевне Зариповой.

Мероприятие открылось чтением сур Священного Корана с молитвами во имя её души.

Чтобы почтить память легендарной мамы и бабушки, из Финляндии приехали дочь и внучка Мухлисы Зариповой. За чайным столом с традиционной татарской выпечкой собрались её сподвижники и последователи переданных ею знаний.

Приглашённым гостем стал Заслуженный артист РСФСР, Народный артист Татарстана Альберт Асадуллин. Он поделился своими теплыми воспоминаниями о незаурядной личности Мухлисы Хамзиевны.

tatspb.tatarstan.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика
1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.