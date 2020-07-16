В Санкт-Петербурге прошла встреча с Шамилем Алюшевым

В Постоянном представительстве Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин провёл встречу с видным деятелем татарского общественного движения региона Шамилем Алюшевым.

В настоящее время Шамиль Абдулович Алюшев является заместителем председателя Татарской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга.

Известный в Санкт-Петербурге предприниматель и общественный деятель неоднократно избирался делегатом Всемирного конгресса татар. С 1986 г. активно участвует в общественной жизни татар в регионе. Оказывал большую помощь материально и организационно в ремонте Санкт-Петербургской Соборной мечети. Приложил много усилий по реставрации и наведению порядка на Волковском мусульманском кладбище.

Он является одним из инициаторов установки мемориального комплекса на Волковском кладбище и памятника-бюста Атаулле Баязитову в СПбГУ, памятника Мусе Джалилю в Тосно. По его инициативе изготовлены памятные гильзы с землёй, собранной с мест ожесточённых боев воинов-татарстанцев при защите г. Ленинграда, которые были переданы в Казанский музей Великой Отечественной войны.

Своей активной предпринимательской и общественной деятельностью внёс значительный личный вклад в укрепление культурного сотрудничества с Республикой Татарстан, в дело консолидации татарской общины региона, в сохранение и развитие татарской национальной культуры, традиций, обычаев и языка. Заслуженно пользуется авторитетом в деловых и культурных кругах города и среди общественности региона.

За свой благородный труд награждён медалью Республики Татарстан «За доблестный труд». Поощрён Благодарственными письмами Президента Республики Татарстан, Государственного Совета РТ, Кабинета Министров РТ, Республиканского Фонда возрождения памятников истории и культуры РТ, Почётной грамотой Министерства культуры РТ и медалью Всемирного конгресса татар «За большие заслуги перед татарским народом».

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