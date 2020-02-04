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В Санкт-Петербурге состоится презентация новой книги Шамиля Ахметшина «Чингисхан»

В Санкт-Петербурге состоится презентация новой книги Шамиля Ахметшина «Чингисхан»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Соотечественники, 04.02.2020 0 1

8 февраля в 12:00 в Библиотеке национальных литератур г.Санкт-Петербурга в рамках культурно-просветительского проекта «Татарская гостиная», организованного Постоянным представительством Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области, состоится творческая встреча с писателем Шамилем Ахметшиным и презентация его новой книги «Чингисхан».

Шамиль Ахметшин — кандидат военных наук, заслуженный деятель науки и техники Республики Татарстан, лауреат Государственной премии Республики Татарстан; руководитель Север-Западного научного центра им. Л.Н. Гумилева при Институте истории им. Ш. Марджани АН РТ; автор серии книг «Татары на службе Отечеству», которая ежегодно пополняется новым красочным изданием, посвященным истории татарского народа или личности.

Также вниманию гостей будет представлена книжная выставка «В мире книг Шамиля Ахметшина» из фондов Библиотеки национальных литератур.

tatspb.tatarstan.ru

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