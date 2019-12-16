В Санкт-Петербурге состоялось мероприятие, посвященное Мухлисе Буби

14 декабря в библиотеке национальных литератур Санкт-Петербурга состоялось мероприятие, посвященное Мухлисе Буби. Мухлиса Буби — российский мусульманский общественный и религиозный деятель, народная просветительница, первая женщина- кади в России.

Мероприятие организовано общественной организацией татарских женщин «Ак калфак-Нева» при поддержке Постоянного Представительства республики Татарстан в Санкт-Петербурге и ЛО. На нем присутствовала гостья из Казани Кадрия Раисовна Идрисова — председатель региональной общественной организации «Ак калфак» Республики Татарстан.

Организовала и вела творческий вечер Фирая Рашитова. С докладом выступила Камила Гильмутдинова — потомок Мухлисы Буби от ее приемной дочери Нажии. Также прошел телемост с городом Сидней (Австралия) с руководителем Ассоциации татар Лилией Самигуллиной. Выступление ансамбля «Акчарлак» порадовало зрителей. Артисты спели несколько песен.

Зал библиотеки был полон зрителей, некоторые даже смотрели стоя. Мероприятие прошло с большим успехом!

Общественная организация татарских женщин «АК КАЛФАК — НЕВА»

в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области.