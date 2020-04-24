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В Санкт-Петербурге в День татарского языка пройдет онлайн-викторина «Тукай квиз»

В Санкт-Петербурге в День татарского языка пройдет онлайн-викторина «Тукай квиз»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Соотечественники, 24.04.2020 0 6

В День татарского языка Портал татар Санкт-Петербурга и Ленинградской области проведет онлайн-викторину «Тукай квиз», посвященную Габдулле Тукаю и его творчеству.

Победители получат денежные призы: 1-е место — 3000 рублей, 2-е место — 2000 рублей, 3-е место — 1000 рублей.

Конкурсантам будут предложены 10 вопросов с вариантами ответов на татарском языке о биографии и творчестве великого татарского поэта Г.Тукая. На каждый вопрос отводится 1 минута, за правильный ответ начисляются баллы (время ответа также учитывается).

Начало онлайн-викторины 26 апреля в 12:00.

Адрес регистрации и участия в «Тукай квиз»: https://myquiz.ru/p/063725

Результаты будут доступны в режиме онлайн на сайте викторины. Победители официально будут объявлены 27 апреля 2020 г.

tatspb.tatarstan.ru

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