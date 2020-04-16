В Санкт-Петербурге запускается онлайн конкурс чтецов стихотворений Габдуллы Тукая 

Постоянное представительство Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области совместно с Порталом татар Санкт-Петербурга и Ленинградской области запускает онлайн конкурс чтецов стихов Габдуллы Тукая, посвящённый 134-летию со дню рождения поэта.

Конкурс организован с целью выявления и развития у учащихся творческих способностей, создания условий для интеллектуального развития и поддержки одарённых детей, сохранения национального наследия, популяризации национальной культуры.

Конкурс проводится для детей до 10 лет, ограничений в географии участников нет. Выступления будут размещены на Портале татар Санкт-Петербурга и Ленинградской области, по итогам конкурсная комиссия определит победителей.

Принимаются работы до 30 апреля включительно, стихотворение можно прочитать на русском, татарском или английском языке. Видео чтения стихотворений можно размещать в социальных сетях с хештегами #тукайвспб, #tukayvspb.

Видео нужно направлять на электронную почту rav@piter.tatar и info@tatarspb.ru или в WhatsApp на номер 89111173540 с указанием ФИО, возраста участника, города или населенного пункта и школы, контактной информации.