В Сарапуле выявили «знатоков Татарстана»

Впервые среди участников Татарского общественного центра и Молодежной организации «Иман» г. Сарапула 26 января, прошла интеллектуально-познавательная игра «Знатоки Татарстана».

Игра состояла из 6 раундов, в каждом из которых необходимо было ответить на ряд тематических вопросов:

раунд — «Разминка»; — «История татарского народа»; — «Литература и татарский язык»; — «География, биология и химия»; — «Искусство и музыка» и раунд состоял из области общих знаний.

Участники игры были поделены на три команды — «Арслан», «Иман» и «Айсылу».

Для команд в каждом этапе были придуманы вопросы об Удмуртии (география и история) и»Супер вопросы» если вопрос выпадал с танцующей девушкой это означало, что нужно станцевать танец или спеть песню, или попадался вопрос с подсказкой. Уважаемое жюри оценивали все выступления и правильные ответы по наивысшему баллу. Полтора часа интеллектуальной схватки были захватывающими.

Игра проходилась в дружеской обстановке, в духе коллективизма, умения работать в команде. Участники команд показали высокие теоретические знания, и творческие качества с удовольствием и интересом выполняли предложенные задания.

1-место команда «Арслан», 2-место «Айсылу», 3-место «Иман». Все участники получили сладкие призы. Огромное спасибо командам, за доставленное удовольствие и положительный заряд энергии в проведении интеллект игры!!! Так держать!!!

Зарина Вакилова