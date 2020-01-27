В селе Кочко-Пожарки состоялся хоккейный праздник

25 января в гости к хозяевам льда приехала команда «Арафат» из г.Дзержинск.

Эта любительская команда образовалась в 2017 году. Ее инициатором стал Рафек Тимербаев. Он предложил своим землякам и знакомым организовать свою команду, помог закупить необходимую амуницию для этой игры. Костяк «Арафат»а состоит из 15 игроков, среди которых есть выходцы из Камкина, Грибанова, Ишеева, Базлова, Татарского Маклакова и Тукая. Очень много молодых ребят. Большую роль в совершенствовании мастерства игроков внес ее капитан Рафаэль Илькаев, который каждые выходные организовывает тренировку на базе местного ФОКа. Набираясь опыта, «Арафат» уже второй год подряд выступает в ДХЛ (Дзержинской хоккейной лиге), куда входят сильнейшие команды города химиков.

Рафек Тимербаев имеет пожарские корни и поддерживает теплые отношения с капитаном местной ледовой дружины Ильгамом Жиганшиным, который и предложил провести товарищеский матч между собой.

Матч, который был посвящен и 5-летию открытия хоккейной коробки, вызвал большой интерес у любителей этого вида спорта. Игру хоккеистов из крупного города приехали оценить представители команд Семеновки, Ключищ и Ендовищ. Хватало зрителей и из других сел, которых горячим чаем из огромного самовара и сладостями угощали два Наиля – Хасянов и Абубякиров.

У микрофона в этот день снова был бессменный комментатор Рифат Габайдуллин, который озвучил составы команд и объявил, что встречу обслуживает тандем арбитров «Всесоюзной и Международной» категорий Ибрагим Мусин и Халит Андержанов.

Со стартовым свистком хозяева площадки пошли вперед. Но на первых минутах увереннее выглядели гости и быстро открыли счет. Первый период закончился со счетом 2:1 в пользу «Арафата». В начале второй трети матча кочко-пожарцы наконец-то приноровились к манере игры соперника и, благодаря дублю Ильдара Ахметбаева, вышли вперед – 3:2. Но сохранить победный настрой им не удалось, и в результате нескольких точных кистевых бросков в исполнении игроков «Арафата», на второй перерыв команды ушли со счетом 5:3 в пользу гостей.

Увы, в третьем периоде хозяева льда, так и не смогли переломить ход матча и финальная сирена зафиксировала первое за много лет поражение команды Кочко-Пожарок – 4:9.

Спортивный праздник продолжился серией буллитов, в которой точнее оказались уже хозяева — 4:3.

В ходе подведения итогов матча, глава местной администрации Рустям Абдуллин поблагодарил всех причастных к организации очередного спортивного мероприятия в селе и выразил надежду, что такие встречи между этими командами станут традиционными. Пользуясь случаем, Рустям Мансурович, поздравил одного из ветеранов команды хозяев Наиля Шамсетдинова с 55-летним юбилеем и вручил памятный подарок., а у гостей отметил Рафека Тимербаева, который в свою очередь поблагодарил земляков за гостеприимство и высоко оценил игру их команды. Несмотря на то, что матч был товарищеским, каждой команде вручили памятные кубки.

Этот, а впрочем, и все предыдущие хоккейные праздники, вряд ли бы состоялись без участия капитана пожарцев Ильгама Жиганшина, чье огромное желание, энтузиазм и инициативность бьет через край.

Принимая во внимание его заслуги в пропаганде здорового образа жизни, укреплении дружеских отношений между татарскими селами, и долголетний вклад в развитие спортивного движения села Кочко-Пожарки, главный редактор областной газеты «Туган як» Олег Андержанов от имени редакции и дирекции татарского радио г.Сергач наградил Ильгама Абдулхаевича Благодарственным письмом и памятным подарком.

Также от имени средств массовых информаций Сергачского района именного календаря на 2020 год и подарочной книги «Священный булгар» удостоился борец, лыжник, хоккеист, артист — одним словом живая легенда села Ирфан Фехретдинов.

После общей фотографии гостей из Дзержинска пригласили за стол, который был накрыт в фойе местного Дома культуры и угостили вкусным пловом из баранины, приготовленным шеф-поваром Русланом Арифуллиным.

В ходе дружеского общения гости выразили огромную благодарность за столь теплый и радушный прием и выразили свое желание организовать ответную товарищескую встречу в Дзержинске, дата которой будет объявлена позднее.

Ильнар САДЕКОВ.

газета «Туган як»