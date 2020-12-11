В селе Нижняя Береске Атнинского района после реконструкции была торжественно открыта историческая мечеть

Сегодня, в 26-й день месяца Рабигуль-ахир (11 декабря), в селе Нижняя Береске Атнинского района РТ после реконструкции была торжественно открыта историческая каменная мечеть, построенная в 1769 году. В мероприятии приняли участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, заместитель Председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов, глава Атнинского муниципального района Габдулахат Хакимов, руководитель совхоза имени Ленина Атнинского района Ильгиз Хайруллин и другие. Мероприятие традиционно началось со чтения аятов Священного Куръана.

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в своем приветственном слове отметил: «Сегодня большое событие для всего татарского народа. Это первая кирпичная мечеть за пределами Казани. Общими усилиями она была полностью восстановлена. Хочу поблагодарить всех, кто принял участие в этом благородном деле. Религия объединяет нас, позволяет сохранить национальные традиции и обычаи», — отметил Президент РТ».

Далее выступил учредитель благотворительного фонда реставрации мечети 1769 года села Нижняя Береске Атнинского района Ильгиз Хайруллин, который отметил, что открытие этой мечети ждали всем селом: «Восстановление этой мечети было нашим общим большим долгом. Огромная благодарность руководству республики за поддержку и большое содействие в реализации этой работы».

После официального открытия мечети, являющейся объектом культурного наследия, гости прошли на пятничную молитву. Первую после долгих лет перерыва проповедь и молитву в исторической мечети провел муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. Свой пятничный вагаз он посвятил совершению добрых дел ради довольства Всевышнего. “Многие люди приложили свои усилия, чтобы отремонтировать эту мечеть, — напомнил Камиль хазрат. – Лишь они сами и Всевышний знают, сколько сил они потратили на это. Истинно, только Аллах видит наши добродетели и дарует за это награды. Поэтому благие поступки нужно совершать не с целью угодить людям, а только ради довольства Всевышнего. Об этом имам Шафии сказал следующее: “Ты не можешь угодить всем людям. Поэтому укрепляй связь со Всевышним твоим. Если связь со Всевышним хорошая, на людей внимания не обращай”.

В заключение Камиль хазрат провел пятничную молитву.

Построенная в 1769 году мечеть Нижняя Береске Атнинского района РТ является памятником культурного наследия регионального значения. Это первая каменная мечеть, возведенная со времен Казанского ханства на территории республики.

Каменная мечеть, являющаяся памятником архитектуры XVIII века, построена на средства Ибрагима бин Йусуфа мурзы в стиле «Петербургского барокко». Интересно, что похожая на нее мечеть «Марджани» в Казани была открыта в 1770 году, т.е. на год позже, чем мечеть в селе Береске.

dumrt.ru