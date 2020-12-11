В селе Новые Ургагары вспомнили забытые ритуалы на празднике гусиного пера

В селе Новые Ургагары Алькеевского района провели праздник гусиного пера. Птицу в селе держат многие, но не все ощипывают гусей в соответствии со старинными обрядами и традициями.

Напомнить позабытые ритуалы и старинные песни подрастающему поколению, сделать видео на память решили работники культуры. Жительницы села пришли в дом Гульсины Фаритовой, которая долгие годы возглавляла местный клуб. Ее песни под гармонь помнят многие ценители татарской музыки.

Райса апа, разменявшая уже восьмой десяток, рассказала, что раньше «гусиные посиделки» делали в каждом доме в соответствии с традициями, а в последние годы весь процесс стали сводить лишь к механическому ощипыванию птицы. По словам сельчанки, раньше «гусиные посиделки» ждали с большим нетерпением. Именно там подыскивали женщины невесток для своих сыновей.

«Коль аккуратно ощипывает птицу, при этом не тянет со временем, так и сноха будет покладистая, старательная», — поделилась долгожительница.

Пока женщины были заняты гусями, Гульсина Фаритова готовила бэлиш. После обряда полоскания в пруду аккуратно подвязанных тушек с заговорами, чтобы на следующий год гуси были еще вкуснее, сельчанки под песню «Каз канаты» направились домой отведать большой пирог из гусятины.

tatar-inform.ru