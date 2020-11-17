В селе Татарская Каргала открыли памятник эчпочмаку

В Сакмарском районе Оренбургской области открыли памятник национальному блюду– эчпочмаку. Семейная пара из села Татарская Каргала установила необычный памятник рядом со своим кафе на федеральной трассе «Оренбург – Уфа».

Двадцать пять лет назад известный в Оренбуржье путешественник Анвар Искандаров вместе с супругой Фирузой, которая является хозяйкой заведения общепита, пришли к выводу: надо сделать акцент на национальной кухне. В итоге эчпочмак – татарское национальное блюдо, печеное из дрожжевого, реже пресного теста, с начинкой из картофеля, мяса, как правило, говядины, баранины, гуся или утки и лука, стал своеобразным символом кафе.

– Сохранение национальной идеи, обычаев и традиций должно являться одним из главных условий выживания в этом бушующем мире, где человек теряет свои ориентиры. Сама Россия построена на многовековом укладе более 190 народов и национальностей. И мы хотим, чтобы наше кафе продолжало нести тепло и огонь татарского народа в нашем многонациональном регионе, – рассказал Искандаров. Стоит отметить, что татаро-каргалинский памятник эчпочмаку стал вторым в своем роде после установленного ранее казанского. В 2016 году памятник эчпочмаку как необычному национальному символу Татарстана открылся в Казани в трех километрах от Казанского Кремля. Он полностью повторяет съедобный пирожок своей формой и цветом.

по материалам ria56.ru