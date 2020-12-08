В селе Усть-Турка Кунгурского района прошел татарский праздник гуся

В минувшие выходные в селе Усть-Турка прошёл национальный татарский праздник гуся «Каз омэсе».

По традиции праздник проводится в холодную погоду, после того, как выпадет снег. Хозяйка дома, где много птицы, с вечера обходит знакомых, приглашая на обработку гусей. На празднике проходят негласные смотрины невест. Женщины наблюдают, какая из девушек лучше работает, к той в скором времени и отправят сватов.

Завершился праздник, как и положено, национальными песнями, танцами и играми.

Александр Ульянов

iskra-kungur.ru