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В селе Усть-Турка Кунгурского района прошел татарский праздник гуся

В селе Усть-Турка Кунгурского района прошел татарский праздник гуся

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Соотечественники, 08.12.2020 0 4

В минувшие выходные в селе Усть-Турка прошёл национальный татарский праздник гуся «Каз омэсе».

По традиции праздник проводится в холодную погоду, после того, как выпадет снег. Хозяйка дома, где много птицы, с вечера обходит знакомых, приглашая на обработку гусей. На празднике проходят негласные смотрины невест. Женщины наблюдают, какая из девушек лучше работает, к той в скором времени и отправят сватов.

Завершился праздник, как и положено, национальными песнями, танцами и играми.

Александр Ульянов

iskra-kungur.ru

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