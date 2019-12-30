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В Семее состоялась встреча с поэтом Евгением Титаевым

В Семее состоялась встреча с поэтом Евгением Титаевым

в Новости, Слайдер, Культура, Общество, Соотечественники, 30.12.2019 0 4

В музее имени Ф. Достоевского г. Семей Восточно-Казахстанской области состоялась литературно-музыкальная встреча с поэтом, журналистом, краеведом Евгением Алексеевичем Титаевым. Евгений Алексеевич автор детских произведений-стихов и прозы. В течение нескольких лет он преподавал поэтику в Татарской школе искусств, единственной в республике. Вместе с семипалатинскими композиторами Г. Ахунжановым, В. Коротковым, О. Джанияровым поэт создал ряд песен, перевел с татарского на русский язык некоторые песни татарского поэта Резеды Валеевой. Эти песни и другие композиции, написанные на стихи Е.Титаева прозвучали во время встречи в исполнении воспитанников татарской школы искусств, во встрече приняли участие и исполнили произведения городские народные татарские ансамбли «Иртыш Моңары», «Исталәк», «Гәрлявек». Е. Титаев посвятил очень много своих произведений родному краю, городу, родной природе.

Татарская школа искусств г. Семей

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