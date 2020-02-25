В Шадринске отметили Международный день родного языка

В Международный день родного языка, который отмечается 21 февраля, в Центре татаро-башкирской национальной культуры «Дуслык» провели праздник «Туган телем – иркә гөлем», посвятив празднованию 100-летия образования Татарской АССР и Году башкирского языка в Республике Башкортостан.

Международный день родного языка, учрежден в ноябре 1999 года решением ЮНЕСКО, а отмечается 21 февраля с 2000 года ежегодно с целью защиты языкового и культурного многообразия. Этот большой праздник не только объединяет, но и сближает различные национальности, ему исполняется в этом году 20 лет.

Без языка не существовал бы мир. Как рыба не может жить без воды, так человек не может существовать без языка. На языке мы думаем, общаемся, творим. В разных странах мира люди сегодня говорят около на 7000 языках. В нашем Центре «Дуслык» есть носители татарского, башкирского и русского языка. Каждый из них является родным. Именно поэтому на празднике читали стихи, пели песни на татарском, башкирском и русском языках. А также детский творческий коллектив «Азалия» совместно с фольклорной группой «Дуслык сулышы» показали зрителям обряд «Орчык өмәсе» («Праздник веретена») на татарском языке, направленный на возрождение народных татарских традиций, развитие и популяризацию ручного прядения среди женщин молодого и среднего возраста.

Выражаю благодарность и признательность за помощь в проведении праздника детскому коллективу «Азалия» и коллективу «Дуслык сулышы», а также за участие в обряде родителям — Агишевой Альбине и Агишевой Алине.

Завершилось мероприятие исполнением песни Габдуллы Тукая «Туган тел» («Родной язык»).

Директор Центра Шадринской городской общественной организации

татаро-башкирской национальной культуры «Дуслык»

Степных Дамира, (город Шадринск Курганская область)