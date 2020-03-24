В Шадринске прозвучали Мелодии дружбы

14 марта 2020 г. ЦТБНК «Дуслык» провел на базе МБУ «Дом культуры Нового посёлка «Созвездие» г.Шадринска Курганской области фестиваль-конкурс татарских и башкирских мелодий «Дуслык моңнары» («Мелодии дружбы»), посвятив празднованию 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию празднования образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики. Основной целью конкурса было возрождение и сохранение культурных традиций татарского и башкирского народа.

Почётными и уважаемыми гостями праздника стали:

— Губин Михаил Евгеньевич, руководитель отдела по мобилизационной подготовке, взаимодействию с правоохранительными органами и связям с общественностью Администрации г. Шадринска;

— Сазонова Татьяна Ивановна, депутат Шадринской городской Думы, директор Дома культуры «Созвездие». Она поздравила всех и пожелала участникам удачи.

Выступление конкурсантов оценивало жюри: Гайнулина З.Ш. – основатель ЦТБНК «Дуслык», Ахатова Г.Х. – руководитель фольклорной группы «Дуслык сулышы», Попова Н.Н. – руководитель ансамбля русской песни «Забавушка».

В конкурсе принимали участие творческие коллективы из ЦТБНК «Дуслык» (г. Шадринск), с. Звериноголовское, с. Альменево, с. Кызылбай (Шатровский район), с. Юлдус, с. Байрак (Шадринский район), а также заочно приняла участие Русакова Гаухара из п. Новый Быт (Каменский район, Свердловская область).

Коллективы показывали свое мастерство в двух возрастных категориях – от 16 до 35 лет и от 36 лет, в пяти номинациях: вокал, инструментальное исполнительство, устное народное творчество (мунаджат (с араб. букв. – разговор с самим собой, обращение, мольба к Аллаху о прощении – лирический жанр восточной, в том числе татарской литературы и фольклора.) или баит (эпический и лироэпический жанр татарского и башкирского фольклора), художественное слово (стихи), хореография.

Все участники показали своё мастерство и талант, они наигрывали знакомые зрителям мелодии на баянах, пели песни, читали стихи, баиты, мунаджаты, пронизанные искренностью, любовью, большим уважением к своему родному языку и посвятив двум знаменательным событиям – празднованию 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию празднования образования ТАССР.

Артистов встречали и провожали аплодисментами, их творчество по достоинству было оценено зрителями. Гости фестиваля получили удовольствие и отдохнули душой.

Лучшими в своих номинациях стали:

1. Вокал (соло):

— в возрастной категории от 16 до 35 лет – Курманова Адэлина (с. Байрак, Шадринский район);

— в возрастной категории от 36 лет – Сулейманова Гузалия (с. Альменево), Якишева Альфия (с. Кызылбай, Шатровский район), Тамаева Ольга (ЦТБНК «Дуслык», г. Шадринск), Русакова Гаухара (п. Новый Быт, Каменский район, Свердловская область).

2. Вокал (дуэты):

— в возрастной категории от 36 лет – Сурмятовы Адельгаряй и Занфира (с. Кызылбай, Шатровский район), Усольцева Альфия и Исмагилова Гульнара (с. Юлдус, Шадринский район).

3. Вокал (коллективы):

— в возрастной категории от 36 лет – фольклорная группа «Дуслык» (с. Альменево), вокальная группа «Шатлык» (с. Юлдус, Шадринский район).

4. Хореография:

— в возрастной категории от 16 до 35 лет – Бикмухаметова Рената (с. Альменево).

5. Художественное слово:

— в возрастной категории от 36 лет – Галимов Тимиргалей (с. Юлдус, Шадринский район).

6. Устное народное творчество (баиты и мунаджаты):

— в возрастной категории от 36 лет – Галимов Тимиргалей (с. Юлдус, Шадринский район), Казаева Найля (с. Кызылбай, Шатровский район).

7. Инструментальное исполнительство:

— в возрастной категории от 36 лет – Сулейманов Мирзаян (с. Альменево).

Ни одно выступление не осталось без внимания. Все участники конкурса были награждены дипломами. Судя по аплодисментам, которыми зрители удостоили участников, фестиваль-конкурс никого не оставил равнодушным.

Всем участникам, нашим прекрасным ведущим – Вахитовой Альбине и Сухановой Юлии, коллективу Дома культуры «Созвездие» и зрителям, которые отложили в сторонку дела и поспешил к нам на праздник – огромное спасибо! Особую благодарность и признательность выражаем Сазоновой Татьяне Ивановне за подаренные цветы, тюльпаны, руководителям творческих коллективов и Ветеранам труда.

Степных Дамира,

директор Центра татаро-башкирской

национальной культуры «Дуслык»