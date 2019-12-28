В школе им. Мусы Джалиля Челябинска прошел новогодний праздник для детей, изучающих татарский язык

В школе им. Мусы Джалиля Челябинска сегодня прошел новогодний праздник для самых счастливых детей — тех, кто имеет возможность изучать еще и свой родной, татарский язык!

Веселый хоровод возле ёлки, стишки и заводные песни — дети наперебой демонстрировали прекрасное владение языком, а Кыш Бабай щедро одаривал подарками, не забыв никого. Радость и веселое настроение детям на весь 2020 год!

Наряду с подарками от Конгресса татар, сладкими гостинцами Кыш Бабаю помогли давние друзья и партнеры — Гульнара Ханнанова, охранное предприятие «Витязь»

Конгресс татар Челябинской области