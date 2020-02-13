В «Школу одного дня» записались свыше 100 казанцев. Набор продолжается!

15 февраля в Казани в 09:00 вновь стартует проект «Школа одного дня» Духовного управления мусульман РТ. Проект позволяет быстро и эффективно осваивать навыки чтения намаза и азы ислама за 7 уроков: по одному в неделю.

На сегодняшний день в «Школу» записались свыше 100 человек. Самому старшему из них 82 года, а самому молодому – 17 лет. На занятия «Школы» также записались и глухонемые «шакирды». Специально для них будет организован сурдоперевод. Прием заявок продолжится до 15 февраля включительно. Для участия в проекте необходимо зарегистрироваться по ссылке. Также можно записаться по телефону: +7 (843) 237-86-18.

28 марта состоится закрытие проекта. В этот день участники проекта получат свидетельства о прохождении обучения в «Школе одного дня». После торжественной церемонии закрытия состоится праздничный маджлис – «Коръән ашы».

Проект создан специально для тех, кто желает стать практикующим мусульманином, но не обладает достаточным свободным временем для посещения примечетских курсов на протяжении 4 лет.

Уроки будут проходить в Галиевской мечети раз в неделю, по субботам с 9.00 до 13.00 часов. Программа курса включает в себя 6 занятий и 1 встречу в формате «Выпуска»: «Вводный урок» (терминология, разрешенные и порицаемые действия в Исламе, ритуальное омовение); «Урок намаза» (2 занятия: порядок выполнения намаза, суры и молитвы), «Столпы Ислама» (ураза, закят, хадж), «Урок акыды» (вероубеждение, столпы веры), «Урок Сиры» (Пророк ﷺ, жизнь и пророчество).

Все занятия абсолютно бесплатные, а обучение будет вестись как на татарском, так и на русском языках. В план проведений занятий также заложена систематическая раздача обучающего и сопутствующего материала. Не обойдется и без сюрпризов: подарки предусмотрены каждому участнику «Школы одного дня».Проект «Школа одного дня» впервые реализован муфтиятом в 2018 году в рамках деятельности дагвата.

За четыре сезона этого проекта курсы посетили свыше 400 человек, по сути, став практикующими мусульманами.

dumrt.ru