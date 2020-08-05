В Старо-Татарской слободе для посетителей откроется усадьба купца Муллина

В Старо-Татарской слободе Казани 7 августа состоится торжественное открытие усадьбы купца Муллина. Мероприятие состоится в 18:00.

В этот день для посетителей будет организовано костюмированное представление. Гостей встретит «хозяин» дома — купец Барганутдин Муллин. Всех угостят чак-чаком, покажут национальный танец, также для зрителей выступит кавер-группа.

«Дом купца Муллина это настоящий музей татарской культуры под открытым небом с чайной галереей птичьим двором и ремесленными магазинчиками. Также комплекс включает в себя хостел на 30 мест и кафе с татарской печью», — сообщила префектура «Старый город».

Проект реализует мечеть «Аль-Марджани» при поддержки префектуры. Усадьба находится по адресу ул.Каюма Насыри, 13.

rt-online.ru