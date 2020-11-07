В Старо-Татарской слободе проведут осенний фуд-фестиваль «АШ FEST»

7 и 8 ноября на территории Старо-Татарской слободы в Казани состоится первый фестиваль локальных продуктов и национальной кухни «АШ FEST», сообщают организаторы мероприятия.

Цель фестиваля — презентовать и популяризировать продукты, выращенные или произведенные на территории Татарстана, а также пропагандировать осознанное потребление, здоровое питание и здоровый образ жизни.

В течение двух дней участники попробуют блюда из локальных и экологически чистых продуктов, приготовленных прямо на глазах гостей лучшими шеф-поварами ресторанов и кафе Татарстана. На главной сцене будут организованы мастер-классы с участием местных жителей и блогеров, каждый сможет узнать кулинарные секреты от шеф-поваров.

Фестиваль проводится по национальному проекту «Здоровье», поэтому большое внимание будет уделено вопросам здорового образа жизни и правильного питания.

На фуд-зоне фестиваля можно будет купить продукцию местных производителей и фермеров, также запланированы выступления местных музыкантов и диджеев.

Работать фуд-зоны будут с полудня до пяти часов дня включительно.

tatar-inform.ru