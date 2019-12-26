В столице Пермского края завершились очные занятия языкового курса «Татарча полиглот»

С сентября по декабрь 2019 года в Пермской государственной краевой библиотеке им. Горького проходили уроки по татарскому языку в рамках проекта «Татарча полиглот».

Проект «Татарча полиглот» подразумевает под собой реализацию аналога телепередачи «Полиглот» (телеканал «Культура») с изучением татарского языка. Ученикам предлагается овладеть навыками общения на татарском языке в течение 16 занятий. Проект реализуется в рамках победы первого конкурса Президентских грантов в 2019 году.

Анжелика Шамсулина — организатор проекта: «Основной задачей проекта является пробуждение интереса к народной культуре татар и развитие современных форм продвижения нашей культуры, таких как социальные сети Вконтакте и Youtube. Мы рады каждому просмотру наших уроков, ведь это значит, что люди не забывают свои корни и наследие».

Проект «Татарча полиглот» уже выпустил 14 уроков в социальных сетях, с которыми может ознакомиться любой желающий. Проект завершится 22 февраля в Международный день родного языка, на котором ожидается культурная программа с награждением всех участников и вручением подарков за успешное прохождение итогового теста.

12 участников прошли обучение онлайн и получили сертификаты. Организаторами проекта являются Региональная общественная организация татарской молодёжи Пермского края «Чак-чак», Региональная национально-культурная автономия татар Пермского края и Администрация губернатора Пермского края.

Эльвина Курбанова

tatary-urala.ru