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В Свердловской области проходит благотворительная акция «Уральский ифтар»

В Свердловской области проходит благотворительная акция «Уральский ифтар»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Религия, Соотечественники, 15.05.2020 0 11

При помощи волонтеров и сотрудников Духовного управления мусульман Свердловской области (Уральский мухтасибат) только за последнюю неделю роздано 70 продуктовых наборов нуждающимся семьям и пожилым людям.

«Уральский ифтар» стал уже доброй традицией, которую ждут и благотворители, и те, кому нужна их помощь, — акция проводится уже четвертый год, во время благословенного Рамадана.

По инициативе мухтасибата, кроме продуктовых наборов, мусульманам были преподнесены экземпляры Священного Корана, которые стали для верующих лучшим даром.

dumrf.ru

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