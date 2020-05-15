В Свердловской области проходит благотворительная акция «Уральский ифтар»

При помощи волонтеров и сотрудников Духовного управления мусульман Свердловской области (Уральский мухтасибат) только за последнюю неделю роздано 70 продуктовых наборов нуждающимся семьям и пожилым людям.

«Уральский ифтар» стал уже доброй традицией, которую ждут и благотворители, и те, кому нужна их помощь, — акция проводится уже четвертый год, во время благословенного Рамадана.

По инициативе мухтасибата, кроме продуктовых наборов, мусульманам были преподнесены экземпляры Священного Корана, которые стали для верующих лучшим даром.

dumrf.ru