В Свердловской области прошел Межрегиональный конкурс «Салават Купере»

5 декабря 2020 года в селе Аракаево Нижнесергинского района Свердловской области прошел традиционный III Межрегиональный конкурс татарского детского народного творчества «САЛАВАТ КУПЕРЕ» (Радуга). В силу сложившихся обстоятельств из-за пандемии, конкурс в 2020 году был проведен в онлайн формате, но это нисколько не умолило важности и ценности данного мероприятия, а наоборот позволило расширить географию и вовлечь в движение новых участников.

Конкурс посвящен главным событиям 2020 года – ГОДУ «ПАМЯТИ И СЛАВЫ» в РФ, в честь 75-летия Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 100 летию образования ТАССР, учрежденных Указами Президента Российской Федерации.

Для участия в конкурсе заявилось 76 творческих коллективов из 33 территорий 15 субъектов (регионов) Российской Федерации с общим количеством участников более 530 человек. На суд компетентного жюри творческое мастерство представили коллективы из Свердловской, Челябинской, Курганской, Новосибирской, Омской, Иркутской, Ульяновской, Томской, Саратовской областей, Пермского, Ставропольского края, республик; Татарстан, Удмуртии, Марий Эл, Северной Осетии-Алании.

По результатам конкурса определены победители. По решению жюри звания лауреата конкурса удостоены: фольклорный коллектив «Сэйлэн» из Кукмора республики Татарстан, народный детский хор «Сандугачлар» из Старой Кулатки Ульяновской области, образцовый ансамбль народного танца «Айгуль из Челябинска», Хореографический коллектив калейдоскоп из Казани, квартет баянистов из села Барда Пермского края.

Диплома 1 степени удостоены: детский ансамбль «Энже» из с.Барда Пермского края, вокальный ансамбль «Кубалэк» из Томска, детская студия татарского танца «Гузяльки» из Перми, детская хореографическая группа «Сардарии» из Аракаево, ансамбль ложкарей из Аракаево.

Диплома 2 степени удостоены: вокальный ансамбль «Сандугач» из города Кукмор республики Татарстан, танцевальный коллектив «Тамчы» из Балтасинского района Татарстана, народный танцевальный ансамбль «Чэчкэ» Большесардекского СДк Кукморского района республики Татарстан, хореографический коллектив «Гульчачак» из Старой Кулатки Ульяновской области, Инструментальное трио «Туганнар из села Азигулово Артинского городского округа Свердловской области.

Диплома 3 степени удостоены: детская вокальная группа из Красноуфимска Свердловской области, вокальный дуэт «Йолдызчык» из села Азигулово Артинского городского округа свердловской области, детский коллектив «Балачак» Балезинского района Удмуртской республики, образцовый коллектив танцевальная студия «Юность из Кушвинского городского округа, детская хореографическая группа «АК КАЛФАК из деревни Урмикеево Свердловской области, образцовый ансамбль татарского танца «Булгар» из города Йошкар Ола республики Марий Эл, инструментальный ансамбль кубызистов «Юлдаш из города Нижний Тагил Свердловской области.

Как отмечают организаторы, конкурс еще раз показал стремление подрастающего поколения к творчеству, к сохранению и развитию татарских народных традиций, культуры и языка. Гала-концерт конкурса можно посмотреть на страничках в социальных сетях МУК НКК села Аракаево.

ural.tatar