В Свердловской области прошло торжественное мероприятие, посвященное завершению празднования 100-летия образования ТАССР

Торжественное мероприятие, посвященное завершению празднования 100-летия образования ТАССР, прошло в городе Екатеринбурге Свердловской области, во Дворце народного творчества. В зале собрались соотечественники, проживающие в Свердловской области, руководители татарских общественных организаций. Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, Председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев поприветствовал соотечественников и гостей, выразил свою благодарность губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, вице-губернатору Сергею Бидонько, организаторам и гостям сегодняшних мероприятий, а также пожелал дальнейшего плодотворного сотрудничества. «Наши субъекты тесно сотрудничают, Свердловская область всегда оказывает нам поддержку», — подчеркнул председатель Национального совета. Также гостей поприветствовал вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.

Вице-премьер Татарстана подвел итоги мероприятий, посвященных 100-летию ТАССР. «Мы торжественно провели 100-летие ТАССР. Сегодняшнее мероприятие также проходит в рамках подведения итогов юбилейной даты. В Татарстане организовано 14 тыс. мероприятий в честь 100-летия со дня образования Республики Татарстан. В них приняли участие более 9 миллионов человек. Одним из крупнейших событий стал «Национальный сход», прошедший в Казани 29 августа. На нем была принят документ «Татары: Стратегия действия», — отметил Василь Шайхразиев.

Также на торжественном вечере были вручены медали Всемирного конгресса татар «За большие заслуги перед татарским народом». Награды удостоены режиссер Татарского народного театрального коллектива Центра культуры и отдыха Красноуфимского городского округа Ахтямова Мавлида Рафхатовна, учитель татарского языка и литературы Азегуловской средней общеобразовательной школы Артинского городского округа Каюмов Дамир Гаптулянович, Председатель Центра татарской и башкирской культуры «Чулпан» г. Серова Синцова Розалия Габдрахимовна, председатель Попечительского Совета города Свердловска, спонсор Хабибуллин Олег Вахалиевич.

На торжественном мероприятии в Екатеринбурге перед соотечественниками выступили Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан и известные певцы и танцевальные коллективы Свердловской области.