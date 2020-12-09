В Свердловской области пройдет фестиваль татарской культуры

12 декабря 2020 года в Свердловской областной межнациональной библиотеке пройдет Областной фестиваль татарской культуры, посвященный 100-летию со дня образования Татарской АССР.

Фестиваль проводится библиотекой совместно с Постоянным представительством Республики Татарстан в Свердловской области, национально-культурными объединениями татар Свердловской области. Мероприятие пройдет в онлайн-формате – прямой эфир начнется в 14.00 часов одновременно на официальном сайте Свердловской областной межнациональной библиотеки (www.somb.ru), на канале библиотеки на видиохостинге YouTube (www.youtube.com/user/SOMBYekaterinburg), а также в социальной сети «ВКонтакте» (www.vk.com/somb_ekb).

Программма фестиваля:

-приветствие заместителя Постоянного представителя Республики Татарстан в Свердловской области Ф.А.Сафиуллиной;

— подведение итогов и награждение победителей Областного конкурса профессионального мастерства библиотекарей по продвижению истории Республики Татарстан и культуры татарского народа в Свердловской области;

-музыкальное поздравление представителей татарских национально-культурных обществ Свердловской области;

-мастер-класс по тамбурной вышивке (Гафарова Лиана, с. Аракаево);

-мастер-класс по приготовлению татарского национального блюда бэлэш

(Гафарова Диана, с. Аракаево);

— мастер –класс по изготовлению татарских женских украшений (Г. Якупова, г. Екатеринбург)

-выступление Каюмова Д. Г, победителя Всероссийского конкурса «Лучший учитель татарского языка и литературы – 2020» (Свердловская область, с. Усть-Манчаж) по теме :«Проблемы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения в современной татарской литературе»;

-видео-обзор новинок татарской литературы в фонде Свердловской областной межнациональной библиотеки

tatur.tatarstan.ru