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В Свердловской области состоялось заседание рабочей группы общественных организаций по проведению мероприятий, посвященных 100-летию образования ТАССР

В Свердловской области состоялось заседание рабочей группы общественных организаций по проведению мероприятий, посвященных 100-летию образования ТАССР

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Соотечественники, «К 100-летию образования ТАССР», 11.02.2020 0 16

10 февраля в Постпредстве РТ в Свердловской области состоялось заседание рабочей группы по организации и проведению мероприятий, посвященных 100-летию образования ТАССР с руководителями татарских общественных организаций Свердловской области. Заседание вела заместитель Постпреда РТ Фавия Сафиуллина.

В ходе заседания были подняты вопросы по направлениям совместной работы с национально-культурными общественными объединениями в предстоящих мероприятиях. Интересные и конкретные предложения внесли председатель Региональной общественной организации сохранения и развития культуры народов Свердловской области «Уральские горы» Эльвина Курбанова и руководитель Свердловской областной общественной организации развития дружбы народов «Татары Урала» Суфия Таминдарова.

Следующее заседание состоится 18 февраля.

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