В Свердловской области стартовал конкурс чтецов «Тургай» (Жаворонок)

Свердловский областной конкурс чтецов — соревновательное мероприятие по чтению вслух произведений татарских писателей-юбиляров, который проводится дистанционно. В рамках Конкурса участникам предлагается рассказывать наизусть на татарском языке отрывок из выбранного ими произведения писателей юбиляров: Резеды Валеевой, Наби Даули, Лены Шагирзян, Жавдата Тарджеманова, Мазита Гафури (на выбор).

Организатором Конкурса является Совет руководителей школ татарских сел Свердловской области и Постоянное представительство Республики Татарстан в Свердловской области, Управление образования и по делам молодежи исполнительного комитета города Набережные Челны Республики Татарстан.

Цель Конкурса – воспитание любви к родному языку и родной литературе, воспитание национального самосознания детей посредством развития творческих способностей и пропаганда литературных ценностей татарского народа, навыков публичного выступления и актерского мастерства.

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