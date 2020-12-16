В Свердловской областной межнациональной библиотеке фестиваль татарской культуры

12 декабря 2020 года в Свердловской областной межнациональной библиотеке прошел Областной фестиваль татарской культуры, посвященный 100-летию со дня образования Татарской АССР.

Фестиваль был организован библиотекой совместно с Постоянным Представительством Республики Татарстан в Свердловской области. На торжественном открытии выступили директор Межнациональной библиотеки Ольга Калинина и заместитель Постоянного представителя Республики Татарстан в Свердловской области Фавия Сафиуллина. Был проведен исторический экскурс к 100-летию со дня образования Татарской АССР. А так же состоялась церемония подведения итогов и награждения победителей Областного конкурса профессионального мастерства библиотекарей по продвижению истории Республики Татарстан и культуры татарского народа в Свердловской области. Были вручены дипломы победителям и Благодарственные письма Постоянного представительства Республики Татарстан в Свердловской области организаторам и жюри. Официальную часть украсили выступления представителей татарских художественных коллективов Свердловской области.

Фестиваль продолжился в онлайн-формате концертной видео-программой, подготовленной Постпредством РТ в Свердловской области, мастер-классами по тамбурной вышивке и по приготовлению национальных блюд, а так же по изготовлению украшений в татарском национальном стиле. Так же состоялась авторская лекция от Каюмова Дамира Гаптуляновича, учителя татарского языка и литературы, заведующего филиалом МАОУ «Азигуловская СОШ – Усть-Манчажская ООШ» Артинского городского округа Свердловской области, победителя всероссийского конкурса «Лучший учитель татарского языка и литературы – 2020» (Свердловская область, с. Усть-Манчаж) на тему «Проблемы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения в современной татарской литературе».

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