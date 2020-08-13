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В свет вышла книга «История татарской слободы Ижевска»

В свет вышла книга «История татарской слободы Ижевска»

в Новости, Слайдер, Соотечественники, 13.08.2020 0 6

К 100-летию государственности Удмуртии была завершена большая научная работа. По материалам коллекции ижевского краеведа Гаты Мустафеевича Кутузова вышла книга «История татарской слободы Ижевска».

Выпуск книги стал завершающим этапом проекта «ТатарБазарФест». Он реализован совместно Региональной национально-культурной автономией татар Удмуртской Республики и Национальным музеем Удмуртии при грантовой поддержке Министерства культуры Республики Татарстан.

«Хочу отметить, что научная деятельность – важнейшее направление работы Национального музея Удмуртии! Большой труд по изучению исторического наследия татар Удмуртии был проделан научным сотрудником нашего музея – Резедой Нурулловной Ахматвалиевой. От всего сердца благодарю ее за работу! Надеюсь, что сотрудники Национального музея еще не раз порадуют нас интересными научными свершениями!» — рассказал на своей странице «Вконтакте» Александр Волков, директор Национального музея УР имени Кузебая Герда.

minnac.ru

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