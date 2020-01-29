В Ташкенте открылась выставка художника по металлу Фаниса Ахметзянова

С 27 января по 11 февраля в г.Ташкента, Государственном музее прикладного искусства открылась выставка татарского художника по металлу Фаниса Ахметзянова, посвященная Международному дню ювелира.

В торжественном открытии выставки приняли участие Представительство Республики Татарстан в Республике Узбекистан Шакиров Р.А., члены творческого объединения художников Узбекистана, художники, фотографы, мастера народно-прикладного искусства, активисты Татарского общественного культурно-просветительного центра г.Ташкента, представители СМИ.

Выставка дала возможность продемонстрировать искусство по металлу, технику и мастерство художника, воплотившего своё творчество.

Мероприятие освещалось корпунктом ТНВ-Планета в Ташкенте.

Справка:

Ахметзянов Фанис Фаткрахманович — художник по металлу. Родился в 1959 году в городе Чирчике. С 1966 по 1976 год- учеба в средней школе и параллельно занятия в Народной ИЗОстудии ДК Химиков г.Чирчика под руководством заслуженного деятеля культуры Узбекистана Голубева В.И., где изучал рисунок и живопись. Участвовал в ежегодных отчетных городских и республиканских выставках с живописными и графическими работами. С 1978 по 1980 годы – служба в армии, где освоил профессию художника-оформителя. С 1980 по 1985 годы работал художником-оформителем на предприятиях города Чирчика. Параллельно с занятиями живописью и графикой пробует себя в художественном металле, в чеканке и ювелирном деле.

Самостоятельно освоив ювелирное дело, с 1986 года реализует свои ювелирные изделия через салоны Худфонда. Желая больше заниматься ювелирным делом в 1991 году поступил на худ.предприятие «Ижод» в качестве ювелира, где рядом с опытными потомственными ювелирами и чеканщиками осваивает традиционные приемы художественной обработки металлов. С тех пор участвует в выставках в качестве художника-ювелира и чеканщика, целенаправленно и углубленно начинает изучать торевтику и ювелирное дело Средней Азии в музейных собраниях Узбекистана, Москвы и Ленинграда. Особенно продуктивными были посещения запасников отдела Средней Азии в музее этнографии народов СССР г.Ленинграда. Активно собирает для своего архива образцы орнаментов локальных школ декора- Ферганской, Каршинской, Бухарской, Самаркандской, Хивинской.

К тому времени относятся и поездки в центры традиционных ремесел в Бухару , Хиву, Коканд к потомственным мастерам чеканщикам, общение с которыми обогащает Фаниса в плане понимания им традиционного искусства, его мотивов, символов. Занятие реставрацией художественного металла также помогает ему глубже понять эстетику прошлого и лучше освоить мастерство и технические приемы традиционной обработки металлов мастерами прошлого. Чтобы расширить диапазон применяемых материалов в своем искусстве, обратился к теме авторских художественных ножей, Как к одному из направлений декоративно-прикладного искусства. В нем используются такие разные материалы. как дерево и сталь, серебро и кость. камень и кожа, рог и дамасская сталь, работа с которыми помогает раскрыться его разнообразным талантам, самореализоваться. Все время находясь в творческом поиске Фанис осваивает новые технические приемы, экспериментируя, ищет новые выразительные средства для воплощения своих идей. Творческие искания привели его к использованию дамасской стали, изготовление которой освоил самостоятельно, не только в клинках ,но и использует как вставки в ювелирные украшения. В последнее время в его арсенале появилась технология Мокуме-гане, применяемая японскими ювелирами.

Представительство

Республики Татарстан

в Республике Узбекистан