В Ташкенте поздравили ровесниц ТАССР

В Ташкенте поздравили двух юбиляров – Сююмбику Шарипову и Сабиру Фаттахову со 100-летием со дня рождения и 75-летием Великой Победы.
Ровесницы ТАССР здоровы, бодры духом, ясны умом, окружены заботой и любовью родных и близких. Именинницам зачитали и вручили им поздравительные послания от Президента РТ Рустама Минниханова.
Обе татарские бабушки – Сююмбика Гарифовна и Сабира Кутлахметовна проживают в одном Яккасарайском районе и через пару остановок друг от друга. Как две родные сестры, с разницей всего в 10 дней, они очень похожи.
Сююмбика апа всю свою жизнь проработала в системе здравоохранения, начиная от работы врачом в военных госпиталях во время войны и заканчивая районным здравоохранением, имеет ордена и медали, является родной и единственной прямой племянницей великого классика татарской литературы Гаяза Исхаки.
Сабира апа также является участником трудового фронта. Она окончила десять классов, стала учителем многих предметов для детей, ковала победу в тылу.
Обе бабушки, несмотря на свой преклонный возраст, не жалуются на память и говорят на любые темы, вспоминая даже детали. Обе бабушки стали звездами телевидения, репортажи и новости о них были не раз показаны на татарстанском телеканале «ТНВ – Планета».