В Ташкенте поздравили ровесниц ТАССР

Обе бабушки, несмотря на свой преклонный возраст, не жалуются на память и говорят на любые темы, вспоминая даже детали. Обе бабушки стали звездами телевидения, репортажи и новости о них были не раз показаны на татарстанском телеканале «ТНВ – Планета».

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